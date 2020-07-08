Ordu'da iş adamı 12 derslikli okul yaptırıyor

Ordu'da hayırsever iş adamı Mehmet Altunkılıç tarafından Korgan ilçesinin Yenipınar Mahallesi'nde yaptırılacak olan 12 derslikli okul binasının protokolü, valilik makamında Vali Tuncay Sonel ve hayırsever iş adamı Mehmet Altunkılıç tarafından imzalandı.

Protokol imza töreninde bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, 24 Şubat 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ‘Okullardan Yarınlara' sloganıyla eğitime destek kampanyası düzenlendiğini, imkanı olan vatandaşların ister derslik, ister okul şeklinde yapacakları katkıyla bu kampanyaya iştirak edebileceklerini hatırlattı.

Vali Sonel, “Bu kampanya kapsamında, Ordulu hayırsever iş insanımız Mehmet Altunkılıç da memleketi olan Korgan ilçesinin Yenipınar mahallesinde 12 derslikli ilkokul-ortaokul yapımı için hemen harekete geçti ve bugün okulumuzun protokol imza töreni için bir araya geldik. Kendisinden Allah razı olsun” dedi.

“Ordu'muzun, yurt dışında, başka şehirlerimizde yaşayan çok sayıda değerleri bulunuyor” diyen Vali Sonel, ”Değerli iş insanlarımız memleketlerine gelsin böyle güzel hayır işleri yapsınlar. Valilik olarak her zaman yanlarında olduğumuzu özellikle belirtmek isterim. Hayırseverler başımızın tacıdır. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız, bu güzel okullarda yetişecek. Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve ilimizin değerleri ile hep birlikte güzel şehrimiz Ordu'muzu en yükseğe taşıyacağız” şeklinde konuştu.

İş adımı Mehmet Altunkılıç ise konuşmasında memleketi olan Korgan'da ihtiyaç duyulan derslik yapma konusunda teşebbüste bulunduğunu söyleyerek, ”Bu okul benim için bir başlangıçtır. Devamı gelecektir. Valimiz Tuncay Sonel'e gösterdiği yakın ilgi dolayısıyla da teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Korgan ilçesinin Yenipınar Mahallesi'nde yaptırılacak olan 12 derslikli okul binasının protokolü, Vali Tuncay Sonel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve iş adamı Mehmet Altunkılıç tarafından imzalandı.