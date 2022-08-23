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Ordu'da iş makinesi şarampole devrildi: 1 ölü

Ordu’nun Gölköy ilçesinde iş makinesinin şarampole devrilmesi sonucu operatör hayatını kaybetti.

Ordu'nun Gölköy ilçesinde iş makinesinin şarampole devrilmesi sonucu operatör hayatını kaybetti.


Olay, ilçeye bağlı Gölköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol yapımı sırasında kontrolden çıkan silindir şarampole devrildi. Kazada, Gölköy Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Özgür Akkaya, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.


Olay erinde yapılan incelemenin ardından Akkaya'nın cenazesi morga kaldırılırken jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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