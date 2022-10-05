İhlas Haber Ajansı

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Ordu'da iş yeri kurşunlandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde bulunan bir iş yeri gece saatlerinde kurşunların hedefi oldu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan bir iş yeri gece saatlerinde kurşunların hedefi oldu.


Olay, Liseler Mahallesi Stadyum Caddesi üzerinde bulunan bir dolmuş yazıhanesinin önünde yaşandı. Burada bir iş yerinde kimsenin olmadığı sırada silahla peş peşe ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri dışarıda 4 adet boş kovan buldu. Olay yeri incelemesi yapan polis ekipleri elde edilen delilleri toplayarak polis merkezine götürürken, olaya karışanlar için çalışma başlatıldı.


Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde kimliği belirlenmeye çalışılan şüpheli şahıslar için arama çalışması başlatıldı.

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