Ordu'da iş yeri yangını paniğe neden oldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın sonrası maddi hasar meydana geldi.

Yangın, ilçenin Kaledere Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahve öğütme makinesi çalıştığı sırada alev almaya başladı. İş yerinde bulunanların durumu fark etmesi üzerine yangın itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.