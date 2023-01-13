Ordu'da iş yerine silahlı saldırı

Ordu'nun Ünye ilçesinde gece saatlerinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmadı.

Olay, ilçenin Çamurlu Mahallesi, Gogina Sokak üzerinde bulunan bir fırında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ş.'ye ait fırının önüne yaklaşan otomobil içerisindeki kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahlarla peş peşe ateş etildi. Silah seslerini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan ilk inceleme sonucunda kapalı olan fırının camlarına 6 adet merminin isabet ettiği tespit edildi.

Kısa sürede incelemelerini bitiren ekipler, çevrede şüphelileri bulmak için geniş arama çalışması başlattı. Diğer yandan ekipler iş yeri önünde bulunan caddeyi boş kovanların ve delil olabilecek materyallerin kaybolmaması için trafiğe kapattı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.