Ordu'da İSAY eğitimi

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın sorumluluğu ve koordinasyonunda yürütülmekte olan İnternet Sayfaları Yönetimi (İSAY) Projesi kapsamında eğitim çalışması yapıldı.
İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın sorumluluğu ve koordinasyonunda yürütülmekte olan İnternet Sayfaları Yönetimi (İSAY) Projesi kapsamında eğitim çalışması yapıldı.
Ordu Valiliği toplantı salonunda, Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından yapılan eğitim çalışmasına, ilçe kaymakamlıklarının internet sitelerinin yöneticileri katıldı. Toplantıda, kaymakamlık internet sitelerinin yöneticilerine, İçişleri Bakanlığı'nın yeni kurumsal internet site tasarımı, kaymakamlık internet sitelerinin yeni yapıya taşınması, yeni içerik yönetimi konularında uygulamalı eğitim verildi.
İnternet Sayfaları Yönetimi (İSAY) Projesi kapsamında verilen yapılan eğitim çalışması, 3 gün boyunca devam etti.