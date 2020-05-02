İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ordu'da isme göre fidan dikiliyor

Ordu’da ilçe ve mahalleler isimleriyle özgü fidanlarla buluşturuluyor.

Ordu'da ilçe ve mahalleler isimleriyle özgü fidanlarla buluşturuluyor. Altınordu ilçesinde Kirazlimanı Mahallesi'ne kiraz fidanları dikimi yapılırken Gülyalı ilçesinde ise gül fidanları toprakla buluştu.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ismi ile müsemma her yere ismine uygun bitki dikimi yapmaya başladıklarını, bu anlamda birçok mahalle ve ilçeye fidanları toprak ile buluşturduklarını belirtti.


Güler, “Daha önce Gülyalı ilçesi Kestane Mahallemize kestane fidanı diktik. Kirazlimanı Mahallemize kiraz fidanı dikimi gerçekleştirmiştik. Şimdi de Gülyalı ilçemizde gül fidanlarını toprak ile buluşturduk. Bu projemizi daha fazla yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz bu çalışmayı 19 ilçemiz ve mahallelerimizde hayata geçireceğiz. Şunun da altını çizmekte büyük fayda var. Dikimini yaptığımız fidanlarımız Büyükşehir Belediyemiz tarafından kendi seralarımızda yetiştiriliyor” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.