Ordu'da işsizlik maaşı başvuruları arttı

Ordu'da işsizlik sigortasının uygulamaya başlandığı Mart 2002 tarihinden bugüne kadar kendi isteği dışında işten çıkarılan ve işsizlik maaşı alanların sayısı her geçen yıl artıyor.

İŞKUR Ordu İl Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Ordu il genelinde işsizlik ödeneği alan kişi sayısı her yıl arttı. İŞKUR verilerine göre, işsizlik sigortasının uygulamaya başlandığı Mart 2002 tarihinde 336 kişi işsizlik ödeneği için başvurdu. Yıllara göre artış gösteren rakamlar 2008 yılında bin 370 kişiye ulaştı. 2012 yılında 2 bin 782 kişiye ulaşan başvuru sayısı 2013 yılında 4 bin 192, 2014 yılında 5 bin 31, 2015 yılında ise 5 bin 609 kişi oldu.

2016 yılında başvuru sayısı 6 bin 679'a yükselirken 2017 yılında 5 bin 986'ya ulaştı. 2018 yılında ise son yılların en yüksek başvurusu yapıldı. Geçen yıl işsizlik ödeneği için 7 bin 375 kişi işsizlik başvurusu yapıldı.

İşsizlere 24 milyon lira maaş

İşsizlik ödeneği için başvuranlara yapılan ödeme de her yıl katlanarak arttı. Buna göre 2015 yılında işsizlik ödeneği için 11 milyon 863 lira ödenirken, 2016 yılında bu rakam 17 milyon 846 bin liraya yükseldi. 2017 yılında işsizlere 17 milyon 718 bin lira ödeme yapılırken bu rakam 2018 yılında 24 milyon 280 bin liraya ulaştı.

Yetkililer, işsizlik maaşı almak amacıyla başvuranlarının sayısında artış olmasının ana sebebinin kendi isteği dışında işten çıkarılanların haklarını korumak konusunda bilinçlenmesinden kaynaklandığını belirttiler. Yetkililer, geçmiş yıllarda işten çıkarılanların işsiz kaldığı, aylarca iş bulamadığı, bugün ise işten kendi isteği dışında çıkarıldıklarında İŞKUR'a başvurarak işsizlik ödeneğinden yararlanma konusunda bilinçlendiğine dikkat çektiler.