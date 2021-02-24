Ordu'da istinat duvarı çöktü, araçlar altında kaldı

Ordu'nun İkizce ilçesinde bir okulun istinat duvarının çökmesi sonucu iki araçta hasar meydana geldi.

İkizce ilçesi Kaynarca Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Kaynartaş Karaağaç İlkokulu'nun istinat duvarı henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Duvarın alt kısmında yol kenarında park halinde bulunan 2 araç çöken duvarın altında kaldı. Duvarın çökmesi sırasında gerek okulun kapalı olması ve ezilen araçların içerisinde kimsenin olmaması faciayı engelledi.