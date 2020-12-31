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Ordu'da izinsiz afiş ve pankartlara müdahale

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri, il genelinde izinsiz asılan pankart ve afişleri kaldırıyor.


Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri, görsel kirliliği engellemek için cadde ve sokaklardaki elektrik direkleri, otobüs durakları gibi alanlara asılan afiş ve bildirileri topladı, bu alanlara afiş asanlar hakkında cezai işlem başlattı.


Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Cevdet Çağlar, “Reklam ve afişlerin asılacağı yerlerin belli olduğunu bunun haricinde asılan tüm reklamların kaldırılacağını” söyledi. Ekiplerin 19 ilçede çalışma başlattığını belirten Cevdet Çağlar, “Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi olarak şehrin modern yapısına uygun olmayan her türlü olumsuzluğun karşısındayız. Bu nedenle izinsiz olarak şehrin muhtelif yerlerindeki elektrik direkleri, bahçe duvarları, otobüs durakları, çöp konteynırlarına yapıştırılan veya asılan pankart ve afişler, kirliliğe yol açtığı gibi haksız rekabete de neden oluyor. Ekiplerimiz hem görüntü kirliliğine hem de haksız rekabete yol açan bu afişleri topluyor. Ayrıca bu afişleri asanlarla ilgili Kabahatler Kanunun 42. maddesi gereğince cezai işlem uygulanıyor” diye konuştu.


Öte yandan kaldırım işgalleri konusunda esnaflara uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, uyarılara rağmen kent merkezinde vatandaşların yürümesine engel olan kaldırım üzerindeki tezgahlarını kaldırmayan esnaflara gerekli yaptırımların yapılacağı bildirildi.

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