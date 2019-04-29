Ordu'da izinsiz define arayan 8 kişi yakalandı

Ordu'nun Aybastı ilçesinde izinsiz define kazısı yapan 8 kişi yakalandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda Aybastı ilçesinde 25 Nisan 2019 günü ekskavatör ile izinsiz kazı yapan 8 şahıs suçüstü yakalandı. Bahçesinde izinsiz kazı yapılan şahsın evinde yapılan aramada ise 2 adet ruhsatsız uzun namlulu silah ve bu silahlara ait 81 adet mermi, kazı işlerinde kullanılan 12 adet patlayıcı madde, 2 adet oksijen tüpü ve dalgıç yeleği ele geçirildi.

Yakalanan 8 şahıs 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet suçundan adli makamlara sevk edildi. Yetkililer, Ordu ili genelinde izinsiz kazı faaliyetlerine izin verilmeyeceğini açıkladı.