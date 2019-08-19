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Ordu'da izinsiz kenevire suçüstü

Ordu’nun Ünye ilçesinde izinsiz kenevir yetiştiriciliği yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde izinsiz kenevir yetiştiriciliği yapan 2 kişi gözaltına alındı.


Ordu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Ünye ilçesinde, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 şüpheli şahısların ev ve eklentileri ile tarlasında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 14 kök kenevir bitkisi ve 2 bin 400 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Yetkililer, uyuşturucu madde ile mücadele faaliyetlerine kararlılıkla devam edeceğini belirttiler.

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