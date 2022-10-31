Ordu'da jandarma ekiplerinden helikopterli trafik denetimi

Ordu İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ordu-Mesudiye ve Ordu-Ulubey karayolları üzerinde Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı'na ait helikopter ile trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların en aza indirilmesi amacıyla havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

Yapılan denetimler esnasında, sağ şerit ile banketlerde park yapan, hatalı şerit kullanan, tehlikeli şerit değiştiren, hatalı sollama ve yakın takip yapan, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama ve park eden araç sürücüleri tespit edilerek yol güzergahlarında ve kontrol noktalarında görevli Trafik Jandarması Timlerine bildirildi. Denetim noktalarında durdurulan sürücülere ise gerekli uyarılar ve bilgilendirmeler yapıldı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından sorumluluk bölgesinde bulunan karayollarında trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik helikopter ve dron kullanmak suretiyle havadan yapılan trafik denetimlerine ilerleyen süreçte devam edileceği bildirildi.