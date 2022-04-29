Ordu'da jandarmadan güvenlik görevlilerine eğitim semineri

Ordu'da Jandarma Komutanlığı tarafından fabrika ve işyerlerinde çalışmakta olan 96 özel güvenlik görevlisine eğitim semineri verildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı Koruma Şube Müdürlüğünce Ordu Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen programda jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan fabrika ve iş yerlerinde çalışmakta olan 96 özel güvenlik görevlisine eğitim semineri verildi.

Seminerde aidiyet duygusu, özel güvenlik mevzuatı, ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetle mücadele kanunu, hayvanları koruma kanunu, narkotik ve uyuşturucu maddeler hakkında bilgilendirme ve korunma yöntemleri ile olay yeri incelemesi öncesinde alınacak emniyet tedbirleri ve delillerin muhafaza edilmesi konuları işlendi.