Ordu'da Kabotaj Bayramı kutlandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri çerçevesinde deniz şehitleri anısına tören düzenlendi.

20 Nisan 1926'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türkiye karasularında ticaret yapma hakkı sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verildi. Kabotaj Kanunu'nun kabulünün 97'inci yıl dönümü nedeniyle tüm yurtta çeşitli törenler düzenlenirken, etkinlikler çerçevesinde Ünye Belediyesi, Ünye Liman Başkanlığı ve Ünye Su Sporları Kulübü Derneği tarafından ortaklaşa program düzenlendi.

“Ünye denizcilikte önemli bir ilçemiz”

Ünye'nin denize kıyısı olması ve deniz turizmi açısından önemli bir ilçe olduğunu ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “Şu anda Ünye'de Kabotaj Bayramı nedeniyle bir kutlama programı düzenlendi. Bizlerde şehitlerimiz için denize çelengimizi bıraktık. Bu anlamlı gün nedeniyle emeği geçen şehitlerimizi, gazilerimizi anmış olduk. Bildiğiniz gibi Ünye denizcilikte çok önemli bir ilçemiz. Yine aynı zamanda Ertuğrul Fırkateyni ile ilgili Japonya, Kıbrıs, Kore gazilerimizi ve şehitlerimizi anmış oluyoruz” dedi.

1 Temmuz nedeniyle deniz şehitlerinin anıldığını ifade eden Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin sembolü olan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı münasebetiyle bu gün şehitlerimizin anısına çelengimizi attık. Bütün deniz kahramanlarımızı ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” diye konuştu.

Deniz şehitleri için çelenk bırakarak şehitleri andıklarını söyleyen Ünye Liman Başkanı Şükrü Gülay ise, “Bugün Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Ünye Belediye Başkanımızın katılımlarıyla 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutluyoruz. Burada deniz şehitlerimizi anmak için bir çelenk bıraktık. İnsanlarımızın ilgisi ve yoğun katılımları bizleri de mutlu etti" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, kano ve tekne yarışları, yağlı direkte bayrak kapma yarışı gibi spor aktiviteleri düzenlendi. Program yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.