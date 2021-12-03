Ordu'da kabuklu fındık 28,5 liraya kadar yükseldi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da serbest piyasada 28,5 liraya kadar ulaşan fındık fiyatlarının geç kalınmış bir rakam olduğunu belirterek, “Biz bu fiyatları hasattan sonra bekliyorduk, o zaman üreticilerimizin lehine olacaktı. Dolara endekslendiğinde ise fındık fiyatı geride kaldı, üreticinin de elinde fındık kalmadı” dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi 1 Eylül tarihinden itibaren fındık alımlarına başladı. TMO, Giresun kalite 50 randıman kabuklu fındığın kilogramını 27, levant kalite fındığın kilogramını ise 26,5 liradan alarak, serbest piyasadaki fiyatların düşmesinin önüne geçti. Üreticilerin büyük bir kısmı, serbest piyasada 24 lira bandında seyreden fiyatlara mahsullerini vermek yerine TMO'yu tercih etti. Son günlerde ise serbest piyasada fındık fiyatları 28,5 liraya kadar ulaştı, üreticiler ise fındıklarının büyük bir kısmını fiyatlar yükselmeden önce pazara indirdi.

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 1 Eylül tarihinden itibaren fındık alımlarına başladığını hatırlattı. TMO'nun alımlarına başlaması ile birlikte serbest piyasanın da hareketlendiğini ifade eden Soydan, fındığını ucuza vermek istemeyen üreticiler TMO'yu tercih ettiğini belirtti.

“Serbest piyasa yükseldi ama üreticinin elinde fındık kalmadı”

Son günlerde doların çıkması ile birlikte fındık fiyatlarının da yükselişe geçtiğini ve serbest piyasada fındık fiyatlarının, TMO'nun alım fiyatından daha yüksek olduğuna değinen Soydan, “Şu anda 28-29 lira bandına kadar geldi. İhtiyacı olan ve mahsullerini TMO'ya vermeyen üreticilerimiz 23-24 lira bandında ürünlerini sattı. Hasattan sonra özellikle eylül ve ekim aylarında piyasaya önemli ölçüde fındık iner. Bu nedenle serbest piyasaya vermek zorunda kaldı. Şu an bakıldığında ise fındık fiyatları serbest piyasada yükseldi ama bu geç kalan bir yükselme. Çünkü biz bu fiyatları hasattan sonra bekliyorduk, o zaman üreticilerimizin lehine olacaktı. Dolara endekslendiğinde ise fındık fiyatı doların da gerisinde kalmış oldu ama şu anda fiyatlar hasat sezonunda beklediğimiz fiyatlara ulaştı fakat üreticinin de elinde fındık kalmadı” dedi.

“En azından önümüzdeki sezona yansıyacaktır”

“Şu anda yükselen fiyatlar geç yükselmesine rağmen gelecek sezonun da en azından bu fiyatlar üzerinde olmasını sağlayacaktır” diyen Soydan, “Bu sene hasattan sonra beklenen fiyatlar şuan bu noktaya gelmişse, gelecek sezon bunun üzerinde olması lazım. Üreticilerin maliyetleri arttı, şimdiki fiyatlar üzerinden gelecek sezonun fiyatlarının belirlenmesi lazım. Fındık bölgemizin en önemli geçim kaynağı, manevi boyutu var, mahsulünü satan ve satmayan düşük fiyattan memnun değil. Şuanda fiyatların yükselmesi, en azından mahsullerini satanları da bir nebze olsa rahatlatıyor, gelecek sezonlar için önemli olduğunu da biliyoruz” ifadelerine yer verdi.