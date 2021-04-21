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Ordu'da kaçak cep telefonu operasyonu

Ordu’da gümrük kaçağı cep telefon ve aksesuarlarına yönelik operasyonlar sürüyor.

Ordu'da gümrük kaçağı cep telefon ve aksesuarlarına yönelik operasyonlar sürüyor.


Ordu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin cep telefonu ve aksesuarları gibi kaçak emtia ürünlerine yönelik yapmış olduğu saha çalışmaları neticesinde Altınordu ilçesinde kaçak satış yaptığı tespit edilen bir iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 88 adet gümrük kaçağı olduğu tespit edilen cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.


Konuyla ilgili olarak yakalanan 1 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kanun'a muhalefetten adli işlem yapıldı.

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