Ordu'da kaçak defineye geçit yok

Ordu'nun Çamaş ilçesinde kaçak define aradığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Çamaş İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 şüpheli şahsa ait arazide yapılan aramalarda 1 adet kırıcı hilti, 2 adet delici karot makinesi ve yedek ucu parçası, 1 adet el matkabı, 1 adet spiral kesme aleti, 140 metre uzatma kablosu, 50 metre naylon, 3 adet somun anahtarı, 1 adet jeneratör, 3 adet balyoz, 1 adet boru anahtarı, 1 adet düz uçlu tornavida, 2 adet yedek matkap, 1 adet el arabası, 15 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.

Yetkililer Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı ile mücadele faaliyetlerine kararlılıkla devam edileceğini kaydetti.