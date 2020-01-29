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Ordu'da kaçak defineye geçit yok

Ordu’nun Çamaş ilçesinde kaçak define aradığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Ordu'nun Çamaş ilçesinde kaçak define aradığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.


Çamaş İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 şüpheli şahsa ait arazide yapılan aramalarda 1 adet kırıcı hilti, 2 adet delici karot makinesi ve yedek ucu parçası, 1 adet el matkabı, 1 adet spiral kesme aleti, 140 metre uzatma kablosu, 50 metre naylon, 3 adet somun anahtarı, 1 adet jeneratör, 3 adet balyoz, 1 adet boru anahtarı, 1 adet düz uçlu tornavida, 2 adet yedek matkap, 1 adet el arabası, 15 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.


Yetkililer Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı ile mücadele faaliyetlerine kararlılıkla devam edileceğini kaydetti.

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