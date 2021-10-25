Ordu'da kaçak defineye suçüstü

Ordu'da izinsiz kaçak define kazısı yapan 3 kişi yakalandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan titiz çalışmalar neticesinde İkizce ilçesinde yapılan operasyonda izinsiz kaçak kazı yapan 3 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Şahıslarla birlikte olayda kullanılan 1 adet beton kırıcı, 1 adet jeneratör, 1 adet karot makinesi, 1 adet hilti, 2 kg. amonyum nitrat ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.