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Ordu'da kaçak içki imalathanesine baskın

Ordu’nun Perşembe ilçesinde kaçak içki imalathanesine baskın yapıldı.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde kaçak içki imalathanesine baskın yapıldı.


Ordu Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Perşembe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 13 adet çeşitli boy ve ebatlarda alkol yapımında kullanılmış boş şişe, 1 adet 10 litrelik pet şişe içerisinde yaklaşık 4 litre el yapımı rakı, 1 adet 3 litrelik cam şişe içerisinde yaklaşık 2 litre el yapımı rakı, 1 adet 2 litrelik cam şişe içerisinde yaklaşık 1 litre el yapımı rakı, 1 adet yarım litrelik alkol yapımında kullanılan anason aroması, 1 adet alkol yapımında kullanılan sıvı ölçek kabı ve 1 adet alkol yapımında kullanılan huni ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın sorgulanması sürüyor.

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