Ordu'da kaçak içki imalathanesine baskın

Ordu'nun Perşembe ilçesinde kaçak içki imalathanesine baskın yapıldı.

Ordu Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Perşembe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 13 adet çeşitli boy ve ebatlarda alkol yapımında kullanılmış boş şişe, 1 adet 10 litrelik pet şişe içerisinde yaklaşık 4 litre el yapımı rakı, 1 adet 3 litrelik cam şişe içerisinde yaklaşık 2 litre el yapımı rakı, 1 adet 2 litrelik cam şişe içerisinde yaklaşık 1 litre el yapımı rakı, 1 adet yarım litrelik alkol yapımında kullanılan anason aroması, 1 adet alkol yapımında kullanılan sıvı ölçek kabı ve 1 adet alkol yapımında kullanılan huni ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın sorgulanması sürüyor.