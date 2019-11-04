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Ordu'da kaçak içki üreten yabancı uyruklu aranıyor

Ordu’da kaçak içki üretimi yaptığı belirlenen yabancı uyruklu şahıs her yerde aranıyor.

Ordu'da kaçak içki üretimi yaptığı belirlenen yabancı uyruklu şahıs her yerde aranıyor.


Ordu Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince hakkında yakalama kararı bulunan Gürcistan uyruklu bir şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sırasında, şahsın bulunabileceği binada arama yapıldı. Yapılan aramalarda üzerinde bandrol bulunmayan 9 adet kaçak içki ele geçirilerek el konuldu. Firar eden Gürcistan uyruklu şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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