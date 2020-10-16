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Ordu'da kaçak içki ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Ordu’da yürütülen operasyon kapsamında, kaçak alkol ile uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ordu'da yürütülen operasyon kapsamında, kaçak alkol ile uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Ordu İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık ve uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, Fatsa ve Perşembe ilçelerinde 2 şüpheli şahsın üstlerinde, aracında, ev ve eklentilerinde arama çalışması yapıldı. Arama çalışması sonrası, 270 gram kubar esrar ile 23 litre kaçak içki ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs adliyeye sevk edilirken, konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

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