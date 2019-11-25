Ordu'da kaçak sigara ve tütün satışına geçit yok

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kaçak sigara ve tütün satışına yönelik yapılan denetimlerde 7 iş yerine ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Altınordu ilçesinde kaçak sigara ve tütün satışına yönelik mahkemeden alınan önleme kararına istinaden 7 iş yerinde arama yaptı. Aramada toplam ağırlığı 8 kg olan 14 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron sigara, 230 kg TAPDK belgesi olmayan kıyılmış tütün bulunarak el konuldu. Konuyla ilgili olarak 7 iş yeri hakkında idari para cezası uygulandı.