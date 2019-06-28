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Ordu'da kaçak telefon operasyonu

Ordu’da yurda yasa dışı yollarla sokulduğu anlaşılan 122 kaçak telefon ele geçirildi.

Ordu'da yurda yasa dışı yollarla sokulduğu anlaşılan 122 kaçak telefon ele geçirildi.


Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Altınordu ilçesinde yapılan saha çalışmasında yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen İMEİ numarası kopyalanan ve kayıt dışı olduğu tespit edilen toplam 122 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.


Operasyon kapsamında Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna muhalefet suçlamasıyla yakalanan 2 şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlem yapıldı. Yetkililer, ülkeye yasa dışı yollarla cep telefonu getiren ve İMEİ numarası kopyalamak suretiyle haksız kazanç elde eden ve devletimizi zarara uğratan kişi ve kişilere yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

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