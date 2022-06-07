İhlas Haber Ajansı

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Ordu'da kaçak tütün deposuna baskın

Ordu’da kaçak tütün ve tütün mamullerine karşı operasyonlar sürüyor.

Ordu'da kaçak tütün ve tütün mamullerine karşı operasyonlar sürüyor.


Ordu polisi Fatsa ilçesinde tütün ve tütün mamulleri satışı yapan 4 işyeri ve depoda operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda depoda bulunan ve piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon lira olan yaklaşık 8 bin adet mükerrer bandrollü boş makaron, 7 bin 600 adet içi doldurulmuş makaron, 50 adet zula içerisinde gizlenmiş TAPDK bandrolü, 22 kg. açık kıyılmış tütüne el konuldu.


Gözaltına alınan 3 kişi hakkında 5607 sayılı kanun ve 4733 sayılı kanuna muhalefetten adli soruşturma başlatıldı.

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