Ordu'da kaçak tütün mamulleri operasyonu

Ordu'da polis ekipleri tarafından kaçak tütün ve mamullerine yönelik yapılan operasyonda 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı, piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan ürünlere el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tütün ve tütün mamullerine yönelik yapmış olduğu saha çalışmaları sonucu, Altınordu ilçesinde adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan bir adet sigara dolum makinası, 37 bin 600 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 20 bin adet içi boş bandrolsüz makaron, 180 adet elektronik sigara likidi, 340 adet sahte bandrol, 56 adet yurtdışı menşei nargile tütünü, 33 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan 3 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.