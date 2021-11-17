İhlas Haber Ajansı

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Ordu'da kaçak tütün mamullerine izin yok

Ordu’da kaçak ve bandrolsüz tütün mamullerine karşı operasyonlar sürüyor.

Ordu'da kaçak ve bandrolsüz tütün mamullerine karşı operasyonlar sürüyor.


Altınordu ilçesinde 11 işyerinde 11 ekip ve 30 personelle yapılan eş zamanlı operasyonda 16 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 14 bin adet bandrolsüz boş makaron, 12 adet nargile tütünü ve 15 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.


Operasyonda gözaltın alınan 5 şüpheli hakkında 5607 sayılı kanun ve 4733 sayılı kanuna muhalefetten adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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