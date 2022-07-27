Ordu'da kaçak tütün operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tütün ve tütün mamullerine yönelik saha çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmaların neticesinde Altınordu ilçesinde faaliyet gösteren bir işyeri ve iki adreste eş zamanlı olarak yapılan aramalarda piyasa değeri 30 bin TL olan 50 kilogram açık kıyılmış tütün, 24 bin adet içi tütün dolu makaron ve 70 bin adet mükerrer bandrollü boş makaron ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.