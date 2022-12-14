Ordu'da kaçak tütün operasyonu

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından kaçak tütün ve mamullerine yönelik yürütülen çalışmada bir şüpheli yakalandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde Altınordu ilçesinde KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada 2 adet sigara dolum makinesi, 1 adet hava kompresörü, 6 bin 800 adet dolu makaron, 2 bin 600 adet boş makaron ve 14 kilogram açık tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 kişi işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.