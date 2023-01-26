Ordu'da kaçak tütün operasyonu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kaçak tütün mamulleri satışı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Ordu'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Altınordu ilçesinde bir işyerinde yapılan aramada 25 bin 800 adet bandrolsüz boş makaron, 12 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 22 bin 400 adet bandrolsüz filtre, 30 adet nargile tütünü, 5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.