Ordu'da kaçak tütün ve Müsilaj-2 operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik Altınordu ilçesinde 3 iş yerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 40 bin TL olan 28 bin 400 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 22 bin adet bandrolsüz makaron, 6 kilogram açık kıyılmış tütün, 25 bin adet sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

KOM ekipleri tarafından yapılan risk analizi çalışmaları neticesinde polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada bir adet tabanca, 10 adet 9 mm fişek ele geçirildi, bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

KOM Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde yapılan Müsilaj-2 operasyonu çerçevesinde silah ticareti ve imali suçundan başlatılan 3 ayrı soruşturma çerçevesinde 5 şüphelinin Altınordu ve Perşembe ilçelerindeki adres ve araçlarında arama gerçekleştirildi. Aramalarda, 3 adet parçalanmış halde tabanca, 4 adet fişek, tabanca imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyonda yakalanan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, çıkartıldıkları adli mercilere serbest bırakıldı.