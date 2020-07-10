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Ordu'da kaçak tütüne geçit yok

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bir araçta yapılan arama çalışması sonucu çok sayıda kaçak tütün mamulleri ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Altınordu ilçesinde durumundan şüphelenilen bir araçta arama yapıldı. Araç içerisinde yapılan aramada, 13 karton içerisinde 2 bin 600 dal içi tütün dolu makaron, 55 paket içerisinde bin 100 dal içi tütün dolu makaron ele geçirildi.


Konu ile ilgili olarak şüpheli bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.

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