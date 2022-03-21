Ordu'da kaçak ve risk oluşturan tütün mamullerine izin yok

Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatsa İlçesinde bir kargo şubesinde yapılan aramada yaklaşık piyasa değeri 50 bin lira olan 60 bin adet bandrolsüz boş makaron, 20 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 240 kg kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ünye ilçesinde faaliyet göstermekte olan bir iş yeri ve bir ikamette eş zamanlı olarak arama yapılan aramada ise 17 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak Fatsa'da yakalanan 3, Ünye'de 1 kişi hakkında 5607 sayılı kanun ve 4733 sayılı Kanun'a muhalefetten adli ve idari işlem yapıldı.