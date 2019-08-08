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Ordu'da kaçak ve sahte alkol satışı yapan 5 kişi tutuklandı

Ordu’da sahte ve kaçak alkol satışı yapan 5 kişi yakalanarak tutuklandı.

Ordu'da sahte ve kaçak alkol satışı yapan 5 kişi yakalanarak tutuklandı.


Ordu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde sahte ve kaçak alkol uygulaması operasyonu icra edildi. 156 personelin katıldığı uygulamada çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalandı. Şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Aynı uygulamada 137 alkollü içki satışı yapan iş yerleri denetlendi.


Yetkililer, 2019 yılı içerisinde icra edilen sahte-kaçak alkol uygulaması operasyonu uygulamalarında şimdiye kadar çeşitli suçlardan aranan 5 şahsın yakalandığını, 3 şahsın tutuklandığını, 410 umuma açık yerin kontrol edildiğini, sahte ve kaçak alkol satışının önlenmesine yönelik faaliyetlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

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