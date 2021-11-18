Ordu'da kaçan define araması yapan 3 kişiye suçüstü

Ordu’da izinsiz define kazısı yapanlara yönelik çalışmalar sürüyor.
Ordu'da izinsiz define kazısı yapanlara yönelik çalışmalar sürüyor.
Ordu İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde İkizce ilçesinde yapılan operasyonda 3 kişi define kazısı yaparken suçüstü yakalandı. Yakalanan kişilerle birlikte 1 adet jeneratör, 1 adet emici fan, 1 adet projektör ve 21 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.