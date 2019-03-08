Ordu'da kadastro 68 yıl sonra bitti

Ordu'da 1951 yılında Ünye'nin Tekkiraz beldesi Gürecili köyünde başlayan köy kadastrosu ile 1956 yılında Ordu merkez ilçe Şahincili Mahallesi'nde başlatılan mahalle kadastro çalışmaları, 68 yıl sonra yüzde 100 oranında tamamlandı.

Personel ve donanım yetersizliği, olumsuz iklim ve coğrafi sebepler ile orman kadastrosundan kaynaklanan sorunlar sebebiyle 2002 yılına kadar sadece 200 mahallenin kadastrosunun bitirildiği Ordu'da, 2003 yılından sonra çalışmalar hızlandı. İl genelinde 7 Kadastro Müdürlüğü, 19 Tapu Sicil Müdürlüğü ve yaklaşık 200 personelle yoğun bir çalışma içine giren Ordu Kadastro Müdürlüğü, kadastrosunun yapılması gereken toplam 770 yerleşim biriminin kadastrosunu yüzde 100 oranında bitirerek görevi tamamladı.

Yetkililer, Ordu il ve ilçelerinde toplam 770 birimin kadastrosunun yapıldığını belirterek, “Ordu ili genelinde 1 milyon 152 bin 849 adet parsel bulunmaktadır” bilgisini verdiler.