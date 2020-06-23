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Ordu'da kadın cinayeti

Ordu’nun Gölköy ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini tabanca ile vurarak öldürdü.

Ordu'nun Gölköy ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini tabanca ile vurarak öldürdü.


Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ahmetli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arif Kaşık (36) ile eşi Çilem Kaşık (32) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Arif Kaşık, 4 çocuk annesi Çilem Kaşık'ı tabanca ile vurdu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.


Kadının cenazesi Gölköy Devlet Hastanesi morguna götürülürken, Arif Kaşık ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

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