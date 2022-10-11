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Ordu'da kadınlar için ücretsiz yüzme kursu

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘Kadın Odaklı Spor Projesi’ çerçevesinde Ordu’da kadınlara yönelik ücretsiz yüzme kursları verilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ‘Kadın Odaklı Spor Projesi' çerçevesinde Ordu'da kadınlara yönelik ücretsiz yüzme kursları verilecek.


Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sürdürülen proje, yazın başlatılan ücretsiz fitness salonu kullanımının ardından yüzme kursları ile devam edecek. 18 yaş üzeri kadınlara yönelik yapılması planlanan ücretsiz yüzme kurslarından bireyler 8 seans boyunca faydalanabilecek. Kayıtlar Durugöl Olimpik Yüzme Havuzundan yapılacak.

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