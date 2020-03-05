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Ordu'da kadınlara teleferik jesti

Ordu Büyükşehir Belediyesi İştiraki olan ORBEL A.

Ş., 8 Mart Dünya Kadınlar Günü teleferik ücretlerinde kadınlara özel indirim uygulayacak.


Konu ile ilgili bir açıklamada bulunan ORBEL A.Ş Genel Müdürü Muhammet Günaydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara özel indirim yapacaklarını açıkladı. Günaydın yaptığı açıklamada, “Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi ‘Dünyada her şey kadının eseridir'. Hayatımızın en önemli varlıkları, hayatı yaşanılabilir kılan, acıyla yoğrulan sabırla bilenen kadınlarımıza 08 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü münasebetiyle işletmelerimizden olan teleferik gidiş -dönüş tam bileti 5 TL'ye, tek yön gidiş tam bileti ise 3 TL'ye indirdik. Tüm özel günlerde olduğu gibi yine ORBEL AŞ'nin farklılığını ortaya çıkardık. Bu vesileyle başımızın tacı olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik ediyorum” dedi.

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