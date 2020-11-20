Ordu'da kafe ve restoranlara kısıtlama denetimi

Ordu'da, korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 20.00 itibariyle kafe, restoran gibi adreslere denetim gerçekleştirildi.

Altınordu Kaymakamlığınca oluşturulan ve Altınordu İlçe Emniyet Müdürü Kaya Can Ekin, sahada görevli ekiplerin sorumlusu Bekir Ilgın, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Altınordu Belediyesi Zabıta ekipleri, emniyet, sağlık müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sağlık ekiplerinden oluşan ortak denetim ekibi, restoran, kafe gibi saat 20.00 itibariyle müşteri kabul etmemesi gereken işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Altınordu ilçesi Akyazı sahil bandında gerçekleşen denetimlerde ekipler, yeni kısıtlamalar ile ilgili işyeri sahipleri ve çalışanlarının konu hakkındaki sorularını yanıtlarken, içeride müşteri olup olmadığı da kontrol edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruda, "Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir. Bu çerçevede 17 Kasım 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20 Kasım 2020 Cuma günü saat 20.00'den itibaren geçerli olacak şekilde, restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir” ifadelerine yer verilmişti.