Ordu'da kalp ameliyatı için il dışına gitmeye gerek kalmayacak

Basamak Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) Ameliyathanesi ile Yoğun Bakım Ünitesi hizmet vermeye başladı.

ODÜ Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Kaptanıderya Tayfur, 3. Basamak Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) Ameliyathanesi ve Yoğun Bakım Ünitesi ile ilgili bilgi verdi.

“Yeni açılan Kalp Damar Cerrahisi ünitemizde şu anda 5 tane yoğun bakım yatağımız, bir tane son sistem döşenmiş bir ameliyathanemiz mevcut” diyen Tayfur, “Her gün iki tane açık kalp ameliyatı yapılabilecek kapasitede. Bunun dışında her türlü damar ameliyatları da ameliyathanemizde yapılmakta. Buranın haricinde de 13 yataklı servisimiz mevcut. Yoğun bakımdan şifa ile çıkardığımız hastaları servisimizde takip edip ondan sonra taburcu ediyoruz. Bu ameliyathane Ordu'da, belki de bölgedeki en son sistemle, donanımlarla donanmış vaziyette, hiçbir eksiği olmayan bir ünite. Üniteyi şehrimize kazandıran, katkısı olan herkese çok teşekkür ediyoruz. 3. Basamak Kalp Damar Cerrahisi Ameliyathanesi ve Yoğun Bakımını, sayın büyüklerimizin destekleri ile açmış bulunmaktayız. Yıllardır Ordu'ya hizmet veren bir hekim olarak çok mutluyuz. Bu saatten itibaren kalp ameliyatı için hastaların Ordu'dan herhangi bir şehre gitmesine gerek kalmayacak. Her türlü ameliyatı yapmaya teknik donanımımız, cihazlarımız ve ekibimizle hazırız. Bundan sonra hep beraber Ordu'ya hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Kalp Damar Cerrahisi ve Kardiyoloji alanında başka illere gitmeye gerek olmadığını belirtti.

Akdoğan, “Bugün itibariyle 31 ameliyat yapıldı. Ameliyatlar yapılmaya devam ediyor. Bundan sonra başka şehirlere hiçbir branş için gidilmeyecek. Bize destek veren Sayın Valimiz Tuncay Sonel'e ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.