Ordu'da kamu hastanelerinde 682 kişi diyaliz tedavisi görüyor

Dr. Fatih Aydın, il genelinde kamu hastanelerinde 238 diyaliz cihazında 682 vatandaşa hizmet verdiklerini belirti.

Dünya Böbrek Günü münasebetiyle İl Sağlık Müdür Vekili Uzm. Dr. Hakan Hacısalihoğlu, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Fatih Aydın, Ordu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr.Atila Gürgen, Ordu Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi'ni ziyaret etti. Diyaliz merkezindeki sağlık görevlileri ve hastalarla sohbet eden heyet adına bir açıklama yapan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm.Dr.Fatih Aydın, kamu hastaneleri olarak il genelinde 238 diyaliz cihaz ile 682 vatandaşa diyaliz hizmeti verdiklerini söyledi.

Kronik böbrek hastalığının dünyada ve Türkiye'de salgın halini almış önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirten Aydın, “Böbrek hastalığı erken saptanırsa sıklıkla önlenebilir veya ilerlemesi geciktirilebilir. Ancak hastalığın farkındalığının düşük olması, erken dönemde tespit edilmesine imkân vermemekte, bireylerin hastalığının farkında olmaması nedeni ile son dönem böbrek yetmezliği gelişmekte ve yaşam kalitesi bozulmaktadır” dedi.

Aydın, “Uzun süren diyaliz tedavileri insanların hayatını kısıtlıyor. Dolayısıyla hasta olmadan önce böbrekleri korumanın çok önemli olduğu vurgulamak istiyorum. Bu anlamda da tabi ki, düzenli egzersiz, bol su tüketimi, tuzun kısıtlanması veya tansiyon, şeker gibi hastalıkların erken tespiti, bunların düzenli kontrolleri çok önem arz ediyor. Baştan gerekli önlemleri alabilirsek, bu zor hastalığı önleyerek veya ilerlemesini yavaşlatarak daha sağlıklı bir hayat yaşayabiliriz” diye konuştu.

Ziyarette diyaliz tedavisi gören vatandaşlara ve sağlık görevlilerine günün anısına çiçek takdim edildi.