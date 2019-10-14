İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ordu'da kamyonetle gölete düşen kişi hayatını kaybetti

Ordu’nun Aybastı ilçesinde kamyonetiyle gölete düşen sürücü hayatını kaybetti.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde kamyonetiyle gölete düşen sürücü hayatını kaybetti.


Kaza, Perşembe Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Şaban Erdem (72) idaresindeki 78 SV 371 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak gölete düştü. Çevredeki vatandaşların yardımı ile sudan çıkartılan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Aybastı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.


Sürücü Şaban Erdem, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.