Ordu'da kan bağışında düşüş

Ünal Keskinoğlu, 2018 yılı içerisinde kan bağışında hedefledikleri rakamlara ulaşamadıklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığı öncülüğünde Türk Kızılayı'nın 2005 yılında uygulamaya koyduğu ”Güvenli Kan Bağışı” programında, Türkiye genelinde alınan yıllık 300 bin kan bağışı, 2016 yılı sonu itibariyle 2 milyon 141 bin 765 üniteye kadar ulaştı. 2016 yılında ulaşılan bu rakam, Türkiye'deki kan ihtiyacının yüzde 85'ini karşılıyor. Ordu genelinde ise 2007 yılında 700 ünite olan kan bağışı, 2017 yılı sonu itibariyle 25 bin 506 üniteye kadar yükselerek, hedef olan 25 bin 500'ü aştı.

2017 yılında beklenen bağış sayısına ulaştıklarını ancak 2018 yılında hedefleri olan 27 bin bağış sayısına çıkamadıklarını anlatan Ünal Keskinoğlu, Ordu'da devam eden meydan güzelleştirme çalışmalarının kendilerini etkilediğini söyledi. Keskinoğlu, “2018 yılında özellikle kent meydanlarında yapılan tadilat çalışmaları kan bağış sayımızda düşüş yaşanmasına neden oldu. Altınordu ilçesinde Köprübaşı ve Fatsa ilçesindeki meydanlarda bulunmamamız, kan bağışının azalmasına yol açtı. 2017 yılı içerisinde Ordu kendi kendine yetiyorken, 2018 yılında ise bu rakamlardan biraz uzaklaştık” dedi.

“2018 yılında Kasım ayı itibariyle 21 bin 200 civarında bağış oldu”

Dr. Keskinoğlu, şuana kadar 21 bini aşkın bağış olduğunu, hedeflenen rakamın ise 27 bin kan bağışı olduğuna dikkat çekerek, “Halkımızın kan bağışına duyarlılığı her daim devam ediyor, bizleri gördükleri yerlerde bağışta bulunmak istiyorlar. 2018 yılında bağış hedefimiz 27 bin üniteydi ancak şu günlerde kasım ayı da dahil olmak üzere 21 bin 200 civarında bir bağış aldık. Tahminlerimize göre yılı 22 bin civarında bir bağış sayısı ile kapatacağız. Bu rakamlar da hedefimizin gerisinde kaldığımızı gösteriyor” şeklinde konuştu.

“Kışın kan vermekten korkmayın”

Kış aylarında bağış sayısının düştüğünü ve soğuk havalarda kan vermenin herhangi bir zararı olmadığına dikkat çeken Dr. Keskinoğlu, kanın bir gün herkes için lazım olabileceğine dikkat çekti.