Ordu'da kansere dikkat çekildi

Ordu'nun İkizce ilçesinde, Kanser Haftası nedeniyle tiyatro gösterisi düzenlendi, vatandaşlar bilinçlendirildi.

1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle İkizce Toplum Sağlığı Merkezinin organizasyonu ile İkizce Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda tiyatro gösterisi düzenlendi.

Programda konuşan İkizce Kaymakamı Ali Recai Yerlikaya, ilçelerinde ilk defa kansere karşı farkındalık oluşturulduğu için mutlu olduklarını belirterek, "Bu hastalığın erken teşhis ve tanısının tedavi sürecinde çok önemli olduğu hususunu doktor arkadaşlarımız halkımıza güzel bir sunum eşliğinde anlatarak onların farkındalık düzeyini arttırmalarına katkı sağladılar. İlk defa böyle bir organizasyonun ilçemizde yapılmasından ötürü son derece mutlu oldum. Toplum Sağlığı Merkezi görevlilerimiz oldukça bu konuda gayretli ve istekliler sürekli hane ziyaretleri gerçekleştirerek düzenli taramaları gerçekleştiriyorlar. Aynı zamanda ulaşamadığımız kimseler var ise bu tarz etkinlikler vesileyle onlara sesimizi duyurma imkanı buluyoruz. Kanserin haftasındaki en önemli husus erken teşhistir. Düzenli fiziksel aktivite ve düzenli beslenme bu hastalığı rahatlıkla vatandaşlarımız yenebilir. Bu bilinci oluşturma noktasında bu ve benzeri faaliyetlerimizi ilçemizde sürdürmeye devam etmek istiyoruz” dedi.

Konuşmalarının ardından İkizce Meslek Yüksekokulu öğrencileri tiyatro gösterisinde bulundu. Kaymakam Yerlikaya, kanser farkındalık haftası dolayısıyla düzenlenen resim ve şiir dalında yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyelerini takdim etti.

Düzenlenen programa ayrıca, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Fatih Aydın, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Özkan Yazıcı, İkizce Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Safa Toy, Dr. Eda Karabıyık, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.