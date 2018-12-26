Ordu'da kar afeti

Ordu'da dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, ulaşım, eğitim, enerji, haberleşme hizmetlerinde aksamalara neden oldu.

Ordu'nun bazı ilçelerinde 70 santimi bulan ve ortalaması 40 santimetre civarındaki kar yağışı nedeniyle il genelindeki 771 mahalle yolunun 371'i ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan 371 mahalle yolunu ulaşıma açma çalışmaları, Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve diğer kamu kurumlarına ait 349 iş makinesi ile sürdürülüyor. Bugün saat 10.30 itibariyle ulaşıma kapanan 371 mahalle yolunun 26'sı ulaşıma açıldı. Karayolları ağında bulunan yollardan ulaşıma kapalı yol bulunmuyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle öğrencilerin ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Fatsa ilçesinin Aslancami, Geyikçeli, Hatipli ve İslamdağ Mahallelerindeki okullarda, Ünye ilçesinin Yeşilkent, Yenikent, Fatih Meydan, Tekkiraz, Pelitliyatak, Erenyurt, İnkur Mahallelerindeki okullar ile Şehit İsmail Ustaoğlu İlköğretim Okulunda, Perşembe ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim-öğretime Çarşamba günü için 1 gün ara verildi.

Ayrıca, eğitim-öğretime ara verilen ilçelerde görev yapan engelli ve hamile kamu görevlileri, 26 Aralık Çarşamba günü için idari izinli sayıldı.

Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle enerji ve haberleşme hatlarında arızalar meydana geldi. Bu arızlar sebebiyle 202 mahallede elektrik kesintisi, 9 mahallede ise haberleşmede aksamalar yaşanıyor. Elektrik kesintisi ve haberleşmedeki aksaklıkların giderilmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.