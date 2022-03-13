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Ordu'da kar eğlenceye dönüştü

Ordu’nun Ünye ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyu devam etkisini sürdürürken, çocuklar aileleriyle birlikte karın keyfini çıkardı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyu devam etkisini sürdürürken, çocuklar aileleriyle birlikte karın keyfini çıkardı.


Ünye ilçesinde çocuklar kar sevinci yaşadı. Cumhuriyet Meydanı, sahil boyu ve kumsallara inen aileler ve çocukları karın keyfini çıkarırken, bazı vatandaşlar kardan adam yaptı. Ünye'nin yüksek kesimlerinde 130 santimetreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle ekipler seferber olurken, yetkililer vatandaşları soba ve baca kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı.

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