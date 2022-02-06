Ordu'da kar festivalinde binlerce insan yaylaya akın etti

Ordu'nun Gölköy ilçesi Uluvahta Yaylası'nda kar festivali düzenlendi. Kızak yarışları, konser, köy seyirlik oyunu, Off-Road yarışları ve ikramlarla dolu dolu geçen festival renkli görüntülere sahne oldu.

Ordu'nun Gölköy ilçesine bağlı Uluvahta Yaylası'nda Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Gölköy Belediyesi tarafından bu yıl 1'incisi düzenlenen kar festivaline binlerce vatandaş katıldı. Soğuğa aldırış etmeyen vatandaşlar karı eğlenceye çevirdi. Renkli görüntülerin yaşandığı festivalde vatandaşlar davul zurna eşliğinde horonlar oynadı, el yapımı kızaklarla kayak yaptı. Festival Off-Road yarışları ve köy seyirlik oyunları ile zirveye çıktı.

“Yaylaların cazibesi yükselecek”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, bu yıl birincisi yapılan festivalin herkes için güzel bir eğlence olduğunu söyledi. Ordu'nun güzelliklerini görmek için tüm dünyayı şehre çağıran Başkan Güler şöyle konuştu:

“Bu yıl ilk defa düzenlediğimiz Uluvahta Yaylası kar festivalini geleneksel hale getirmek istiyoruz. Bu güzelliklerin herkes tarafından görülmesi için elimizden gelen bütün çalışmayı yapmak istiyoruz. Görüldüğü üzere burası doğanın kendisi. Bir tarafta gölü diğer tarafta yaylaları var. Gölköy'ün yazı ayrı bir güzel kışı ayrı bir güzel. Büyükşehir Belediyesi olarak bu güzelliklerin tüm dünya tarafından görülmesi için buralara sosyal donatılar yapacağız. Diğer ilçelerimizin yaylalarında ne varsa burada da onların olmasını istiyoruz. Yapacağımız yatırımlarla Uluvahta Yaylası'nın hem turizme kazandıracağız hem de buranın yaz-kış cazibesini artırmış olacağız. Bunu da siz kıymetli Gölköylü kardeşlerimizin desteği ile yapacağız.”