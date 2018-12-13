Ordu'da kar kalınlığı 25 cm

Ordu'da bölgeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle tüm ekipler seferber edildi. Özelikle ilin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışına karşı yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için yoğun çalışma sergileniyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Çarşamba günü öğle saatlerinde başlayan ve halen yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle çalışmalara aralıksız devam ettiklerini söyledi. Başkan Tekintaş, “Kabadüz, Mesudiye, Gölköy, Gürgentepe, Akkuş, Kumru, Korgan, Çaybaşı, İkizce, Çatalpınar, Çamaş, Ünye ve Fatsa ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Yaklaşık 113 mahalle yolunda karla mücadele çalışmalarına an itibarıyla devam etmekteyiz. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 25 cm'ye ulaştı” dedi.

Toplam 92 ekiple kar mücadelesinin sürdüğünü ifade eden Başkan Engin Tekintaş, “250 araç, 92 ekip ve 376 personelle karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Kar yağışının yoğun olduğu bölgelere gitmek için yola çıkan vatandaşlarımızın araçlarında kış lastiği, zincir ve çekme halatı bulundursunlar” diye konuştu.

Başkan Tekintaş kar yağışının etkili olduğu yerlerle ilgili vatandaşlardan gelen ihbarların değerlendirildiğini söylerken, “Yapılan asılsız ihbarlarla çalışmaların aksamaya uğrayabileceğine geçmiş yıllarda tanık olmuştuk. Bu durum, karla mücadele çalışmalarında önemli zaman kaybına neden oluyor. Ekiplerimizin önceliği, hasta ve cenaze hizmetleridir. Vatandaşlarımız yaşayabilecekleri sorunlarda 444 10 52 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir” şeklinde konuştu.