Ordu'da kar kalınlığı 2,5 metreyi geçti

Ordu'nun yüksek kesimlerindeki kar kalınlığı 2,5 metreyi geçti.

İl genelindeki ortalama kar yüksekliği 141 cm olarak belirlendi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, 7/24 sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarıyla kırsal alandaki yolların açık tutulmasını sağladı.

Yurdun birçok noktasında devam eden kar yağışları Ordu'da da etkisini sürdürüyor. İl genelinde ortalama kar kalığı 141 santim olarak ölçülürken, bazı içlerde kar kalınlığı 2,5 metreyi aştı. Akkuş ilçesindeki kar kalınlığı 270 cm olarak ölçüldü.

464 araç ve iş makinesi 533 personelle karla mücadele çalışmaları başlatan Büyükşehir Belediyesi, ulaşıma kapanan 276 mahalle ve grup yolunun tamamını açtı. Ekiplerin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yollara müdahalesi sürerken hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla birlikte oluşması muhtemel buzlanmalara karşı da tuzlama çalışmalarına ağırlık verdi.

29 hasta hastanelere ulaştırıldı

Dün akşam saatlerinden itibaren gerçekleşen karla mücadele çalışmaları kapsamında, Altınordu ilçesinde 2 cenaze, Akkuş ilçesinde 3 hasta, 5 diyaliz hastası ve 6 cenaze, Aybastı ilçesinde 3 hasta, Çamaş ilçesinde 1 cenaze, Fatsa ilçesinde 4 hasta , Gölköy ilçesinde 2 hasta ve 1 cenaze, Kabataş ilçesinde 1 cenaze, Korgan ilçesinde 1 hasta ve 1 cenaze, Kumru ilçesinde 3 hasta, Perşembe ilçesinde 2 cenaze, Ulubey ilçesinde 3 hasta ve 2 cenaze, Ünye ilçesinde 5 hastanın bulunduğu mahalle ve grup yollarına müdahale edildi.

Vatandaşların kar lastiği ve zincir olmayan araçlarla trafiğe çıkmaması istenirken karla mücadele talepleri için çağrı merkezini ve ALO 153'ü 7/24 arayabilecekleri bildirildi.